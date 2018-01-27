〈南部〉楠梓公所送暖 弱勢千人圍爐

2018-01-27

贈兩袋民生物資 安心過年

〔記者蔡清華／高雄報導〕楠梓區公所昨天中午在右昌三山國王府，席開百桌邀請千名弱勢長輩及邊緣戶家庭圍爐，並贈兩大袋民生物資，讓弱勢家庭安心歡喜過新年。

楠梓區長黃順成說，這次受邀弱勢戶，透過里長發掘轄內弱勢長輩及邊緣家庭，平日僅足溫飽，他們可能一年中只有這一次機會吃到一桌大餐。

往年最多只有辦四、五十桌，今年贊助單位特別幫忙，席開百桌破歷年紀錄，也是今年全市最多人參與圍爐活動。讓弱勢邊緣戶過年前「有吃又有拿」，個個笑逐顏開，吃飽歡喜返家。

9贊助單位 投入210多萬

區公所今年結合中油、右昌元帥府、右昌三山國王府、左營文武聖殿、楠梓玉皇太子宮、右昌慈善會、援中港慈心會、右昌聯合醫院及振宏文化事業等九個贊助單位，合計投入二一○多萬元，公所特別頒發感謝狀，向他們致上敬意。

楠梓區公所表示，未來會延續社會關懷，擴大結合寺廟、社福單位及企業等民間團體，規劃歲末寒冬捐助活動，並透過活動舉辦，持續關懷弱勢族群。

為了給低收入戶及中低收入的獨居長輩，過年不孤單，高市府在農曆年前將陸續分送年菜，市府強調，過年期間，市府團隊照顧長輩服務不打烊，有任何需要服務的長輩，只要撥打免付費1999或113專線，立即由服務團隊派專員前往協助。

根據統計，截至去年底，高雄六十五歲以上老年人口逾卅九萬四千人，占總人口數十四％，高雄市目前有二三一處社區型照顧關懷據點，遍及卅八個行政區，需要照顧服務的長輩們都能找得到、用得到。