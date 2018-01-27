〈南部〉置物區手機鈴響 台東考生扣一級分

2018-01-27

〔記者羅欣貞、張存薇／東屏報導〕一○七學年度大學學科能力測驗考試昨、今登場，屏東考區有三千七百二十九名考生報名，首日缺考率約百分之一，秩序良好，但仍有糊塗考生跑錯考場或帶錯身份證件。台東考區僅一名考生置於臨時置物區的手機發出鈴響，依試場規則及違規處理辦法規定，扣減該科一級分。

跑錯考場 校警及時載到

承辦屏東區試務的國立屏東大學表示，屏東區考場設置於屏東大學民生校區、屏東大學林森校區、屏東女中，共三個分區，昨有一名林森校區考生跑到民生校區，還好及時求助，兩校區也相距不遠，校警馬上騎機車載考生到林森校區，沒有耽誤考試時間。

試務中心也發現，今年取消准考證，考生須帶國民身分證，或附有照片的全民健保卡或居留證或護照或駕駛執照等五者之一的正本應試，盡管去年考了兩次英聽已有經驗，但仍有糊塗考生帶學生證或沒有照片的健保卡，約有十名考生錯帶，但大都及時請家長補送至試務中心，只有其中三人未趕在該科考試結束前送抵。

證件被家長帶走 幸送達

此外，昨天最後一節，一名考生家長陪考了一天，心想已經沒什麼事了，就開車離開，連考生放身分證件的包包也帶走，考生進入試場時發現，緊急聯絡家長把車開回來，所幸及時送達；昨天缺考人數，上午社會科四十二人、下午數學科三十六人、國文科三十四人。

台東考區則有八七九名學生報考、較去年增加約五十人，昨天社會科缺考十八人、數學科缺考廿二人、國文科缺考廿二人。