〈南部〉頂落山風行軍 陸戰隊5天走211公里

2018-01-27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕海軍陸戰隊為展現國軍精實戰力再度進行長距離行軍，陸戰隊九九旅和六六旅近八百名士官兵，昨天分別從恆春往南和車城往北出發，五天路程都將頂著落山風翻越恆春半島山脈，行軍二百一十一公里，對體力和意志力的是一大考驗。

海軍陸戰隊已十多年未長途行軍，直到一○五年底兵科基地訓練中重啟，今年為重啟後第二次，由陸戰隊六六旅和九九旅的步一營，領銜行經恆春半島山、海端，每位官兵身負廿五公斤重的裝備翻越恆春半島，預計第三天（週六）於九棚山區先會師並預計進行實兵對抗。

昨天天氣晴朗，八百壯士一大早從恆春和車城基地出發，沿途除頂著七到八級間的落山風，還有偏高的廿五度氣溫考驗國軍戰力。

九九旅步一營中校營長申鴻安表示，經過步、機槍、榴彈砲、機砲及迫砲射擊的訓測後，九九旅出發西進恆春西半島沿海，昨晚紮營南灣遊憩區，今天往東進入山區，路線經實測長達二一一公里，展現陸戰隊從平日駐訓成效，也是新的數位迷彩服首度大規模投入長距離行軍。

補給班副班長羅孟鳳今年廿六歲，她在莫拉克風災時受全心投入救災的陸戰隊感動，決定投身軍旅，雖然行軍看起來就是在走路，但眾志成城下才能完成運輸補給和整個行軍，亦可見到班長攙扶班兵或背裝備，全員團結的精神令人感動。

九九旅四百七十人昨天中午抵達恆春水泉里，當地居民和退伍陸戰隊弟兄手持「一日陸戰隊終身陸戰隊」標語夾道歡呼，水泉里長詹榮旗說，每逢颱風路樹倒伏等大型阻礙，常仰賴陸戰隊幫忙清除，國軍行軍是展現戰力，不僅不會打擾，居民反而更安心。