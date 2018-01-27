〈南部〉汽機車停車收費 台東站前擬規劃

2018-01-27

縣府將修自治條例

〔記者張存薇／台東報導〕台東火車站因與市區有一段距離，搭火車民眾多開車、騎車前往，也因此火車站周邊停車亂象叢生、甚至影響行人通行，縣府交通及觀光旅遊處將修正「公有收費停車場管理自治條例」，除增設機車收費標準，並將啟動火車站周邊停車收費，提案將送三月臨時會審議、最快下半年上路。

縣議會臨時會昨天閉會，縣府共十七件提案全部審議過關，包括交觀處爭取前瞻基礎建設補助五百萬元，將評估、改善全縣停車問題，交觀處長江慧卿說明，這幾年台東縣觀光持續發展，超過三天連假的市區、景點都容易塞車，包括伯朗大道、鹿野高台等熱門景點及交通轉運站、台東市區等停車狀況將一併評估、並調查可增設停車場的空間。

此外，火車站周邊停車亂，部分機車甚至停到草皮行道樹下，也是交觀處改善重點。目前火車站周邊共有三百廿一格汽車停車格、六百卅格機車停車格，離車站較遠的停車場稍有空位，但大多數都停滿滿。

最快下半年可實施

江慧卿表示，民國九十四年元月施行的「台東縣公有收費停車場管理自治條例」未列入機車停車收費標準，必須修正後才能與汽車一併規劃收費，未在停車格內停車就是違規、才能開罰，目前暫擬機車每次收費十元，汽車則有計時及計次兩種方式，小型車每卅分鐘五元或每次卅元，修正草案送議會臨時會修正通過後，還要委外經營，最快下半年火車站周邊停車收費可上路。