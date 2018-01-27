〈南部〉屏東綵燈節試燈 萬年溪畔好光彩

2018-01-27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東綵燈節昨晚搶先試燈，屏東縣政府與屏東市公所合作擴大燈區，從屏東市萬年溪延伸到千禧公園，二十組透過具科技感、互動式的藝術裝飾結合地景風貌，二月五日正式點燈點後將陪伴鄉親過年直到三月初。

從千禧公園勝利東路到民生路

今年綵燈節從千禧公園勝利東路開始，沿著萬年溪河畔到民生路，沿途分為「歡樂時光」、「祈福療癒」、「聲動光譜」、「魅力屏東」、「熱帶風光」等五大區域，結合燈光、音樂及互動裝置，展現在地多元文化。

其中千禧公園首次成為燈區，七組燈飾中有老木門、木製窗格訂製的「窗屋的時光」，呈現眷村寫照；有讓民眾騎腳踏車產生動能發電的「光樹塔」，體驗環保綠能；還有以水果箱打造的「果來旺」小狗造型，呼應今年生肖狗年。

另十三組燈飾分佈在萬年溪畔或河中，像「聽！萬年溪的歌唱」燈飾是以小提琴之母－李淑德老師的小提琴為主體，大大的音符彷彿為萬年溪進行演奏；「花樣屏東」讓萬年溪開出熱情的玫瑰花，帶來繽紛浪漫的氣息；「飛躍屏東」以飛越河面的海豚，展現出屏東熱帶海洋風情，大大的鯨魚也來湊熱鬧，「鯨艷屏東」讓人驚艷。

活動自二月五日至三月四日止

甚至名列CNN評選世界十二大落日美景的關山夕照，也搬到萬年溪，「橙日」運用橘黃光的暈染，表現出夕陽西下絢麗晚霞的感覺；燈飾中還包含兩座別出心裁的光雕，把橫跨萬年溪的林森橋及千禧公園的大榕樹變成光影畫布。

觀光傳播處長黃建嘉表示，屏東綵燈節活動二月五日至三月四日止，期間有攝影比賽、新春晚會、年貨市集、街頭藝人等系列活動。詳情請至屏東縣政府官網查詢。