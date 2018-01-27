〈南部〉活化善糖老屋 文化園區4月開幕

2018-01-27

〔記者黃文瑜／善化報導〕善化糖廠是全台目前唯二仍有製糖的糖廠，以紅磚建造的糖廠宿舍區，因糖業沒落、員工退休搬離，宿舍老屋閒置許久，儘管年久失修，目前有民間企業看準觀光商機，已向糖廠租地，打造成善糖文化園區，預計四月開幕。

糖廠在日治時期占有重要地位，除了出口糖外，二次大戰時也是美軍攻擊的標的，因為糖廠產酒精可供日軍作為戰機的替代燃料，戰後台灣糖業仍興盛，搭甘蔗火車「便車」也是四、五年級生重要的回憶，但現在甘蔗越種越少，糖業沒落，讓糖廠逐漸轉型發展觀光。

業者租地整修 轉型觀光

善化糖廠表示，宿舍區有單身員工宿舍和家庭式員工宿舍，目前僅單身宿舍還有少數員工住宿，但宿舍相當老舊，住宿者需自行整理房間內部。而十幾戶的家庭式宿舍，目前無人居住，以紅磚搭建，現在有民間企業租地整修宿舍，活化老屋，打造文化園區。

老舊宿舍翻修後，將引進餐飲、烘焙及書亭等行業，還有一輛光復初期台糖公司的燃煤火車頭公開展示，並為火車頭搭建木造車站，這輛火車早年除了運送甘蔗和糖外，也曾運過鹽，搭配園區內十一年前成立的博物館展示舊文物，見證台灣糖業的歷史。

善化糖廠表示，善糖文化園區未來開幕，將有助糖廠轉型休閒觀光，園區結合糖廠周圍綠樹成蔭的景致，希望提供遊客「慢活」的休憩場所。