〈南部〉里鄰調整第一階段29日上路 身分證貼註記

2018-01-27

里名不變、僅鄰調整的515里為對象

〔記者劉婉君／台南報導〕里鄰調整第一階段將在廿九日上路，以里名不變、僅鄰調整的五一五里為主要對象，約占總人口數的六、七成。因街路門牌號碼沒有變動，身分證及戶口名簿仍可繼續使用，也不影響年底選舉投票，但為了方便民眾識別新舊里鄰，將以貼標籤及蓋章方式標記，各區戶政事務所將從廿九日起，排定時程至各里提供定點服務。

台南市各區里鄰整編已於去年十一月十日公告實施，由現行的七五二里調整為六四九里、現有的一萬四七三○鄰調整為九六六○鄰，並有部分里鄰合併，將有七十六個新里名產生。

里名沒有變動的部分將在廿九日率先實施，而牽涉新里名的因戶政系統建置較慢，將於四月三十日第二階段實施。

將以通知單提醒辦理

民政局戶政科長張森穆表示，由於此次僅里鄰調整，地址並沒有改變，因此不採取全面換證，民政局目前已把身分證貼紙樣本、黏貼位置及戶口名簿標註樣式的範本通知各戶政及相關的機關單位，廿九日開始，各戶政事務所就會排定時程，協同各里的里幹事、里鄰長，到里內定點為市民的身分證及戶口名簿標註新里鄰，並會以通知單提醒市民前往辦理，民眾也可直接到戶籍地戶政事務所標註。

不影響年底選舉投票

市長、市議員、里長選舉將在十一月廿四日投票，張森穆說，各里的身分證、戶口名簿標註服務預計會在投票日之前先跑完一輪，不會影響年底選舉，但因里鄰調整，屆時民眾投票前要先看清楚投票通知單上的投開票所。此外，民政局也會在各里辦公處成立常設據點，方便無法在排定時間前往辦理標註的市民可以就近前往。

戶政所於各里現場服務時間與地點，將依階段分別於各戶政所網站公布，民眾亦可上民政局網站連結至各戶政所查詢。民眾如果對調整情形、里鄰門牌等有疑問，也可到「台南市里鄰編組及調整專區」查詢。