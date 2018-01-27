〈南部〉花媽突檢鐵路地下化工程 共22項缺失

2018-01-27

裁罰三十四萬元

〔記者黃建華／高雄報導〕年關將近，為避免事業單位因歲修、趕工而發生職業災害，高雄市政府即日起至三月二日針對事業單位實施春安檢查，市長陳菊昨率勞工局、勞檢處前往「鐵路地下化高雄車站工程」突檢，發現二十二項缺失、開罰三十四萬元。

受檢工程由榮工工程公司及亞翔工程公司承造，工程金額計約一八八億餘元，主要工程項目為車站及建築工程（地上四層、地下三層）、天棚（拱頂桁架）工程、隧道工程、永久軌及臨時軌道工程。勞工局指出，這些工程多屬高處、施工架、感電等高危險作業，本次檢查著重於「墜落、倒塌、感電危害預防」，經檢查發現二十二項缺失，其中六項有立即發生危險之虞，予以停工（包括高度兩公尺以上之開口部分未設置護欄及人員未使用安全帶）；並對於重大缺失部分依職業安全衛生法裁罰三十四萬元。

陳菊強力要求業者確實改善，勞工局勞檢處將不定期實施複查，以杜絕工安意外。她說，工安無假期，落實職場安全與勞工健康，維護勞動人權，是進步城市的重要指標，市府非常重視職場安全健康，為了提升工安水準，指示勞工局擬定兩年安全健康提升方案，在一○六到一○七年間，降低勞保職災千人率二十％，及提升勞工健康照護率二十％，呼籲業者加強防災意識，與市府共同維護勞工及市民安全。

勞工局局長鄭素玲也呼籲市民，在路上看到工程有相關缺失，請撥打勞檢處雞婆專線（09058-70885）舉報。