〈南部〉春節國道客運票價85折 北高640元

2018-01-27

台灣好行32路線 用電子票證半價

〔記者蔡清華／高雄報導〕今年的春節連假六天，鼓勵民眾使用大眾運輸，國道客運八十六條重點路線提供平均八五折之優惠票價，其中高雄有十條，另有卅二條「台灣好行」路線，使用電子票證也可享半價優惠，南部地區包含了哈佛快線、大樹祈福線、墾丁快線及屏北線四條。

尖峰時間 候車不超過20分鐘

高屏地區監理單位昨天公布春節疏運計畫，國道疏運「高雄─台北」路線，由阿羅哈、國光、統聯等客運業者，六天假期原核定二○三七班次外，預計再加開四○八班次，增加近兩成運能，並要求業者在尖峰時間機動加班，讓乘客候車不超過廿分鐘。

國道客運八十六條重點路線優惠票價，以阿羅哈客運為例，高雄往台北原價七三○元、優惠價六四○元；高雄往台中原價四百元、優惠價三百元。

搭台鐵及國道客運 有轉乘優惠

轉乘優惠方面，民眾如搭乘台鐵及國道客運路線後，轉乘在地市區客運或公路客運可享一段票（或基本里程）免費措施（市區客運一段票約為十二元、公路客運一段票約為廿二元），鼓勵大家多使用大眾運輸轉乘。

高屏地區的墾丁、義大世界、佛陀紀念館等熱門景點，行駛義大世界及佛陀紀念館等九條市區客運路線，已事先協調客運業者於春節連續假期視人潮情況加開班車疏運。二月十四日將高雄至墾丁之九一一七路線延伸至高鐵左營站，並於該日的夜間十二點十分發車，讓往東港、枋寮、車城與恆春等地區較晚回家的旅客也有客運可以搭。