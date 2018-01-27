〈南部〉詐機票錢 「維和部隊將軍」又來了

2018-01-27

玩感情騙熟女匯款

〔記者王秀亭／台東報導〕年關將至，詐騙集團也想拚年終獎金，頻玩感情、假檢警及投資老梗，台東地區仍有不少民眾受騙，保七第一大隊副大隊長林元通表示，從去年至今，全台保七破獲的「維和將軍」已超過「一個班」，共十起案件，多起還是使用同一名外籍人士照片，幸被機警台銀行員及保七員警及時攔阻，呼籲民眾不要輕信陌生人士。

行員攜手員警攔阻

台東市四十六歲陳姓婦人日前在臉書隨機認識一名自稱是英國支援聯合國派駐敘利亞「維和部隊將軍」Daniel．Jackson（丹尼爾．傑克森），對方在臉書展開溫柔攻勢，取得陳女信任後，又聲稱請了三天假，要來台灣與陳女相聚、買房、互許終身，就在成行前發現他在中東的銀行帳戶，因故遭凍結沒辦法使用，要陳婦先匯台幣一萬元，買到機票就搭機來台。

不疑有他的陳女輕信詐騙集團所言，到台灣銀行台東分行匯款，因不斷低頭滑手機，引起派駐台銀的保七員警彭成瑜、李昌和與行員鄭嘉偉注意，經了解後，「又有人被騙了。」員警及行員立即勸阻，一旁的熱心民眾也加入勸阻行列，終於讓陳婦驚覺是場網路愛情詐騙。

林元通表示，同一名外籍男子的照片從去年十一月至今，已讓台東兩名單身婦人險些受騙，而這也是今年保七全台破獲的第七起詐騙案件，其中台東就佔了三起，分別以小潘潘、富商及維和將軍進行網路愛情詐騙及騙取投資。

林元通指出，雖然這起感情詐騙僅要求匯台幣一萬元，金額不大，仍被員警及行員識破，只要是進入銀行不斷低頭滑手機看LINE及臉書訊息、講電話的民眾都會多加注意，若是要匯款至馬來西亞、菲律賓等地，情況更是可疑，員警都會主動關心詢問，減少民眾受騙的機會。