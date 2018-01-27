〈台北都會〉柯今訪歐11天 拜會華勒沙

2018-01-27

將成首位登上歐洲議會演講的台灣市長

〔記者黃建豪／台北報導〕市長柯文哲今起將出訪歐洲十一天，預計走訪波蘭、比利時、土耳其跟荷蘭共四個國家，直到二月六日才會返台。北市府發言人劉奕霆表示，除訪問將贈送價值數億元的清真寺給台北市的土耳其外，柯文哲也將拜會諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙，取經荷蘭智慧城市、自行車道經驗，甚至將成為首位登上歐洲議會演講的台灣市長。

柯文哲此次出訪全程共計十一天，按市府規劃，除隨行官員外，台北市議會只有徐世勳、童仲彥與陳建銘三名議員陪同出訪，經貿訪問代表團則有十九位產業界人士陪同出訪。

劉奕霆表示，柯文哲預計於比利時當地時間一月三十一日晚間七時三十五分，在布魯塞爾歐洲議會議員沙龍發表十五分鐘演說，將成為第一位於歐洲議會發表演說的台灣縣市首長，可望促進台灣與歐盟間的友好關係。

劉奕霆也說，柯文哲此行將拜會多位當地市長，包括荷蘭烏特勒支市長、阿爾梅市長、恩荷芬市長、波蘭華沙市長；另外，也將於波蘭當地時間二月二日上午，赴格但斯克（Gdańsk）會晤波蘭前總統華勒沙，華勒沙曾因帶領工會組織對抗獨裁專制政府而獲頒諾貝爾和平獎，且曾來台出席前總統李登輝、陳水扁的就職大典，與台灣關係密切。

伴手禮部分，北市府則準備《歲月艋舺》特色伴手禮，以萬華手工編織竹籃包裝，內有鳳梨酥、地錦板藍茶及堀江町手工肥皂；導演齊柏林所拍攝的「島嶼奏鳴曲」空中攝影集；台北文山鐵觀音、包種茶禮盒，與畫家郭雪湖作品之書包等作為出訪禮品。