〈台北都會〉陳悅記祖宅 古蹟開幕再延宕

2018-01-27

修復恐花5億 文化局再寬限半年

〔記者黃建豪／台北報導〕私有市定古蹟陳悅記祖宅（又名老師府），因長年閒置已毀損嚴重，預計耗資五億元的修復作業卻因古蹟容積移轉爭議卡關，陳家子嗣與台北市文化局官司纏訟十年後，最高法院雖判決北市府敗訴，但文化局仍要求陳家盡快提全區修復計畫。陳家第八代子孫陳應宗則指控市府將移轉的容積圖利建商，要求先返還容積才做全區修復，昨雙方協商仍無共識，古蹟開幕時程將再延宕。

子孫盼先返還容積再做全區修復

位於大龍峒的陳悅記祖宅曾為清代貿易商人陳遜言宅邸，由兩座閩南四合院雙拼構成，總面積約一七八○坪，為北市現存規模最大古宅。因古蹟修復，依「古蹟土地容積移轉辦法」，將古蹟容積移轉至民生社區的豪宅，陳應宗等兩位派下員不滿文化局當年審核的不是古蹟修復計畫，法院判決市府敗訴。

古蹟遲未修復，市長柯文哲四度下通牒，要求古蹟盡快完成修復，期限只到去年底，否則將依「文資法」第一○六條處最高兩百萬元罰鍰，但祭祀公業至今未提出全區修復計畫。昨文化局召開諮詢會議，指祭祀公業已提出緊急修復計畫，先規劃修復破損較嚴重部分，因此願再寬限半年。

文化局副局長田瑋表示，依陳悅記祖宅面積來算，全區修復光寫計畫書就要花費兩千萬元，預估修復工程須斥資五億元，雖可向中央文化部申請最高九成補助，但陳悅記祖宅曾換過容積，補助額恐因此降低，由祭祀公業自行出資，昨會後結論也希望全區修復計畫得盡快提出來，不能再只是大綱。

陳應宗事後受訪痛批，文化局現在逼他們做的古蹟維護管理，根本違法，因為最高法院已判決北市府敗訴，照理說，北市府得先撤銷陳悅記祖宅的古蹟容積移轉，但市府故意不理判決，仍想依舊的容積合約，先逼出陳悅記祖宅的修復再利用計畫，就能將已移轉的容積圖利民生東路豪宅的建商，因此主張，北市府得先返還容積，才願配合做全區修復。