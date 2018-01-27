〈台北都會〉公益馬拉松明開跑 今晚就有交管

2018-01-27

129條公車路線受影響

〔記者黃建豪／台北報導〕邁入第五屆的台北渣打公益馬拉松，將於週日開跑，今年預計有二．九萬人參加，行經路線囊括大同區、中山區、松山區及信義區，為此將於今晚十一時起實施分階段的道路管制，封路最晚持續至明早十時半以後，更將有一二九條公車路線受到影響，取消停靠一九○個站位，提醒民眾留意。

台北渣打公益馬拉松週日（二十八日）上午六時，在總統府前凱達格蘭大道開跑，將在凱達格蘭大道、懷寧街、公園路、中山南路、中山北路、愛國東路、仁愛路、信義路、杭州南路、新生高架道路、北安路、樂群一路、堤頂大道、麥帥一橋、塔悠路、環東大道等部份路段及林安泰疏散門等路段實施交通管制，最早從二十七日夜間十一時先管制凱道，其他路段也會在二十八日凌晨三時至清晨六時間陸續啟動管制，視當天狀況，到二十八日上午十時半才完全解除。

除此之外，公共運輸處指出，受交通管制影響，行經路跑的一二九條公車路線，含市區公車一一七條、國道客運十二條將受影響，並取消停靠一九○個站位，含市區公車一七三站、國道客運十七站。

公運處表示，受影響路線和取消站位，可於大台北公車網頁及語音查詢專線（0800-005284）查詢，提醒民眾善用，在停用站位的到站資訊也將顯示「交管不停靠」。