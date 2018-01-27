〈台北都會〉去年易肇事路段 大度路三段居首

2018-01-27

高危險群在高三至大一騎士

〔記者黃建豪／台北報導〕北市府昨舉行今年首場交通會報，統計去年A1（二十四小時內死亡）交通事故車禍死亡人數大減，但交通事故傷亡仍集中在十八歲到二十五歲年輕機車族群，肇事原因主要為超速失控或未注意車前狀況，主要肇事路段則集中於大度路三段、和平東路三段及市民大道三段。市長柯文哲認為，高危險群在高三至大一的機車騎士，要求交通局深入大專院校，在開學前一個月加強宣傳。

交通局將在開學前一個月宣導

去年A1交通事故車禍死亡有六十五人，較前年減少二十四人，雖創下有統計數據以來的二十年來新低，但其中有三十人為騎乘機車死亡，佔比四成六，已將近一半。細部分析發現，又以十八歲到二十五歲的年輕騎士，佔比三成八，傷亡最多。

和平東路三段次之 有31件

警察局則指出，去年年輕騎士的易肇事路段，前幾名依序為，大度路三段發生三十五件；和平東路三段三十一件；市民大道三段、承德路七段、北安路各有三十件；市民大道二段二十六件；大度路一段二十五件；市民大道四段、中山北路一段、民權西路與八德路四段各有二十四件。

另一主要傷亡族群，則為六十五歲以上年長者，柯文哲認為多是清晨運動被撞，警察局則分析年長者行人都是自身違規的比例偏高，與未注意車前狀況和搶越行人穿越道有關。柯則指示進一步分析，將今年最重要宣導工作，鎖定在這兩個族群。

柯文哲表示，他去年已找了台北市的大專院校校長談過，但找的時間太晚，所以今年要從九月新學期開始，把用來宣傳的東西準備好，入學的新生訓練就要動手最有效，要投入所有的廣告資源，至於高三剛畢業的學生就比較麻煩。

酒駕宣導方面，柯文哲說，去年台北市酒駕只有兩人死亡，要再低應該不太可能，但酒駕宣導還是要在十二月底各公司尾牙開始前密集宣導，才能收到最好的效益。

警察局則指出，對於年輕騎士的防範，會以加強速度管理為主，針對易超速路段，加強編排移動式的測速照相取締，今年更預定採購手持式測速槍，配合員警站崗，強化民眾見到警察就警惕減速的反應。