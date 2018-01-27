〈台北都會〉淡水無極天元宮 三色櫻滿開

2018-01-27

〔記者陳心瑜、邱書昱、葉冠妤、盧賢秀／綜合報導〕農曆春節快到了，新北、基隆許多地區的櫻花逐漸綻放花姿迎春！賞櫻勝地淡水無極天元宮的三色櫻滿開，淺米、粉紅和桃紅的層次，將無極天元宮後山妝點得美不勝收，吸引遊客前往賞櫻；三峽大板根有豔麗的緋寒櫻、粉嫩清雅的染井吉野櫻和脫俗的日本櫻，也「櫻」姿綻放。另外，基隆市暖暖東勢坑、七堵泰安姜子寮步道的櫻花也開了。

無極天元宮大約種植五十株三色櫻、一百株吉野櫻，後山的三色櫻如期盛開，吉野櫻大約三月才會開花；新北市政府綠美化環境景觀處表示，今年花況比去年好，因為日前一波冷氣團夠冷且時間夠久，最近溫度較高且沒下雨，預期櫻花將燦爛綻放，新北市今年各地櫻花的花期約在二、三月，景觀處粉絲團「賞花快報」不定期發布花況資訊，民眾可到粉絲團分享。

烏來山櫻花期 可望到2月底

環觀處指出，汐止區康誥坑溪步道的山櫻花，預估一月底開花八到九成，新店屈尺山櫻花與八重櫻也開約八成；新北其他知名的賞櫻景點，烏來山櫻花目前僅開三成左右，預估花期為二月中旬到二月底；土城希望之河的昭和櫻與三芝區三生步道，預計三月才會盛開；五股區觀音山的凌雲寺附近也有櫻花的嬌姿。

三峽大板根溫泉酒店企劃公關部經理蕭莉莉表示，緋寒櫻已經開花，吉野及日本櫻約在二月底、三月初盛開，在大板根後山有亞熱帶雨林園區，民眾可利用上午賞櫻，再走訪約十公頃的雨林森林區。

基隆市暖暖東勢坑、紅淡山、文化中心前，多處櫻花也綻放美麗花姿，市府產業發展處表示，目前以暖暖東勢坑及七堵泰安姜子寮步道的花況較好，基隆市可以賞櫻的景點，有接近市區的中正公園天鵝洞、紅淡山和田寮河岸，目前已開三成左右，文化中心對面兩株山櫻花也開花了。

七堵泰安姜子寮步道 花開4成

市府產發處農林行政科長許財生說，暖暖東勢坑產業道路、七堵泰安姜子寮步道，櫻花開約四成，瑪東七安產業道路及瑪西櫻花步道約兩成，情人湖近年也栽種不少櫻花樹，提供民眾踏青兼賞花。