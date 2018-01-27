〈台北都會〉〈托嬰中心〝城鄉〞有別〉內湖最難上 關渡沒招滿

2018-01-27

內湖 候補為收托人數的近4倍

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市目前有十七家托嬰中心，不過因交通便利性、人口結構差異大，據台北市社會局統計資料顯示，二○一八年內湖托嬰中心因移入年輕夫妻多、新生兒人數也較多最為熱門，候補人數為收托人數的近四倍、超過一六○人；關渡地區則因交通不便、人口較少，民眾只要申請就能享有公共托育服務。

移入年輕夫妻多 新生兒也較多

社會局統計北市二○一八年公托抽籤候補情形，資料顯示申請難度以內湖居冠，內湖托嬰中心現可收托四十五人，但候補人數高達一六九人，中山公托中心次之，可收托四十人，但有一○九位家長登記候補，第三則為文山托嬰中心，收托四十人，也有一○五人排隊候補；最低則為關渡托嬰中心，可收托四十人，現僅收廿七名嬰幼兒，還有十三個名額。

關渡 社區相對封閉 距捷運較遠

社會局婦幼科長鍾雅惠分析，近幾年內湖外地移入、設籍北市人口增加，新生兒人數也增加最多，才會讓申請難度提高。

此外，整體來看，「交通便利性」也是申請熱門度的關鍵因素，新生托育中心、中山、文山以及大安托育中心都是因為鄰近捷運站，跨區申請的家長多，申請人數才會特別多。

至於關渡托嬰中心收托人數未招滿，鍾雅惠說，由於關渡社區相對封閉，距離捷運站較遠，較少有外地居民申請，不過考量當地沒有私立幼兒園，為服務非市中心居民需求，還是要做。

僅能收托十二名嬰幼兒的托育家園，也面臨同樣問題；大安區成功國宅還有四十四位家長排隊托嬰，中山吉林次之，有四十三人候補，其餘信義吳興國小、永春托育家園候補家長也都超過廿人；反觀社子島富安托育家園，因地處偏遠沒收滿。

鍾雅惠表示，今年目標要再增三家托嬰中心，分別位於松山區健康公宅、文山區興隆二期國宅與內湖區西湖國小，也會增十四家托育家園，共可多收托二八八人；不過，中正區與松山區因找地困難，目前仍無處可設置托嬰中心。