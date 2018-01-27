〈台北都會〉新北兒童卡招標案 3度流標

2018-01-27

〔記者葉冠妤、蕭婷方／綜合報導〕新北市十九萬名兒童搭乘台北捷運享受五折的優惠票價，相關爭議仍未解決！新北市府推出的「新北兒童卡」昨天第三度招標，兩家公司到場卻沒投標，結果仍然流標，新北市府與台北捷運公司也尚未達成共識，雙方決定下週一再開會磋商。

6歲到12歲 搭高雄捷運半價

同一時間，新北市府昨天宣布，從今天（廿七日）起，新北市六歲到十二歲兒童搭乘高雄捷運，只要到高捷紅橘線各服務台出示健保卡等身分證件，就能購買五折優惠票，價差由新北市府補貼；特別注意的是，高雄捷運在二月底前實施尖峰時段持電子票證免費。

至於新北市兒童搭乘台北捷運、機場捷運的五折優惠何時實施？新北市交通局表示，機場捷運要等到五月左右，台北捷運的優惠目前卡關，這是因為北捷公司堅持要求新北市採用台北市的兒童數位學生證製卡，新北市長朱立倫已向台北市長柯文哲喊話，請柯文哲指示北捷「放手」。

柯文哲昨天受訪時回諷說，新北市用老人卡來刷兒童卡很怪，「還是要專卡專用，算錢比較不會困擾」；但柯文哲說，已交代北捷公司在系統問題上，在合法範圍內幫忙新北市早一點實施。

悠遊卡、一卡通 與會卻未投標

台北捷運公司指出，台北市有敬老卡、愛心卡、數位學生證、學童卡，在營運管理面是依照卡種分帳並進行資料庫管理，「專卡專用」才能避免混用的困擾。

新北市交通局反駁，新北兒童卡是專供新北兒童使用的專用票卡，採全新記名方式製作，辨識度高，雖然是採取既有的社福卡編碼，但兒童卡錄卡時能以序號、參數或區碼來辨別使用者身分，根本不會有混用的問題。

另一方面，新北市府昨天舉行「新北兒童卡」第三次製卡招標案，結果又流標，交通局說，悠遊卡、一卡通這兩家公司雖然派人與會，但卻都放棄投標，「如果不想投標，人幹嘛來？」結果令人遺憾、無奈。

新北市交通局說，下週一將與北捷公司開會研商，希望能趕在農曆年前讓新北市十九萬名學童享有搭乘台北捷運的半價優惠。