〈北部〉請弱勢童用餐 燒肉店要「年年辦」

2018-01-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮知名燒肉店昨與三組公益團體合作，宴請逾百名弱勢家庭學童及家人用餐，提供火鍋、烤肉免費吃到飽服務，自去年起已連辦五次愛心用餐活動，累計六百多人受惠，業者王家淮還大方強調要「年年辦」，讓無法申請政府補助的邊緣戶，年節前夕都能飽餐一頓。

3公益團體邀弱勢戶圍爐

花蓮四面佛、男人幫公益團體及角兒愛心公益協會，昨日邀請南區光復、萬榮鄉等多個鄉鎮的弱勢家庭北上圍爐，與燒肉業者合作獻愛心，包下半間店面，專為百名弱勢童提供烤肉服務，無限量供應肉盤、菜盤，讓大小朋友吃得好開心。

國中時就發想創辦角兒愛心公益協會的十七歲高中生姜宜君，中午也親自到餐桌前為弱勢童服務，自小因家境貧困的她，為回饋社會，從國小開始就將領到的獎學金及紅包捐出助人，國中時更由爸媽成立協會，陸續號召愛心團體出錢出力，四年來捐出的物資高達二百多萬元，協助社會許多典型福利邊緣戶喘息、就業。

持續獻愛 去年以來辦5次

花蓮四面佛主委許曉勇說，去年以來已連續舉辦五次愛心燒肉用餐活動，對象主要以隔代教養、單親及弱勢家庭的學子為主，經費來自民眾、協會及男人幫公益團體的捐款，期待能在春節前夕溫暖他們身心，享受一頓豐盛的燒烤佳餚，民眾若遇到生活上的困難，也可主動聯繫花蓮四面佛。

赤燄燒肉業者王家淮說，身為一名企業主，行有餘力一定要全力支持公益活動，給予社會更多協助，尤其看見孩子滿足的笑容後，讓他更堅定未來仍要持續舉辦愛心餐會，也盼能激起善的漣漪，邀約大眾一起幫助需要的人。