〈北部〉國民黨宜縣黨部 建請徵召林姿妙參選縣長

2018-01-27

開除前黨部主委 林信華說尊重

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣黨部決議開除前國民黨宜蘭縣黨部主委林信華，建請中央黨部徵召羅東鎮長林姿妙代表國民黨參選下屆縣長。林信華說，他早已宣佈退黨，以無黨籍參選，會繼續為縣長選舉努力；也有意爭取提名的前縣長呂國華說，尊重黨部決議。林姿妙表示，尊重提名機制。

林姿妙被認為是現階段國民黨最具實力的縣長人選，昨日縣黨部召開臨時委員會，一如預期建議黨中央徵召她參選。林姿妙說，她的優勢就是勤走基層，了解民間聲音，宜蘭縣在交通、農地及社會福利等議題上，面臨很多問題，尊重黨的提名機制，她會繼續努力，爭取鄉親支持。

另，縣黨部表示，林信華繳回黨證、簽具退黨聲明書，近期與時代力量、第三勢力、其他政黨頻頻接觸組成策略聯盟，並在網路號召學子加入「未來學校」，集結成一股勢力，執意參選縣長，黨部勸說遭回絕，決定開除黨籍。對此，林信華說，尊重國民黨決議，會繼續為縣長選舉努力，爭取支持。

前縣長呂國華也有意參選，不過，他說，對提名程序沒有意見，會繼續勤走基層做準備，還沒有想到是否參選的問題，現階段就是在基層為選舉努力。

開除薛文進、恢復頭城鎮長黨籍

此外，國民黨縣黨部也開除原為國民黨員，卻跳槽加入民進黨、並獲提名參選下屆頭城鎮長的薛文進。薛文進說，已經加入民進黨三年，不在意國民黨是否開除。另，縣黨部也恢復頭城鎮長曹乾舜黨籍，曹本屆執意參選頭城鎮長並與綠營合作，遭黨部開除，這次決定「鳳還巢」提出恢復黨籍申請獲通過。