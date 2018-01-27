〈北部〉初選爭議民進黨專案調查 宜縣議員提名延2/6

2018-01-27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣三星鄉縣議員初選民調爆發爭議，縣黨部執委會昨晚開會，決議組成調查小組在十天內完成調查；縣黨部原訂三十日完成各鄉鎮市議員提名，也一併全數暫緩，延至二月六日再公告提名名單。議長陳文昌表示，尊重黨部決議；鄉長黃錫墉則嗆聲，不管有無提名，只要有民意就會參選到底。

執委會作成4點決議 10日內完成調查

三星鄉議員席次只有一席，目前是議長陳文昌爭取連任，鄉長黃錫墉兩任屆滿，轉換跑道備戰議員，兩人爭取民進黨提名，形成「議長與鄉長」的殊死戰。民調結果公布，陳文昌以六十％比三十％的支持度勝出，卻爆發黃錫墉指控陳文昌陣營「闖民宅、強接電話」爭議。

縣黨部昨晚召開執委會作成四點決議：一、針對此案成立專案調查小組，由執委吳和信、簡倉大、林詩穎組成。二、調查小組須於十日內完成調查，完成調查後再召開臨時執委會進行報告與討論。

陳文昌：選擇尊重 黃錫墉：參選到底

三、調查期間，雙方陣營不得再對此案召開記者會或是其他公開方式發佈事證，影響調查，雙方有新事證，須提供給調查小組。四、縣黨部原公告一月三十日縣議員提名日期，延至二月六日公佈。

陳文昌表示，對縣黨部暫緩提名所有議員一事，他對其他同志表示抱歉，感謝三星絕大多數鄉親支持，縣黨部既然不尊重三星多數的民意，執意要調查莫須有的指控，不相信民調結果，他也只能選擇尊重。

黃錫墉說，三星鄉民對民調結果強烈不信任，電話才打一千多通不等於民意，基層民眾要求他選到底，此事陳文昌明顯違法，如果縣黨部調查結果不如預期，他不會脫黨參選，但不管政黨是否提名，只要有民意，他會帶著黨籍參選到底。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財指出，如果沒有獲得黨提名而執意參選，就屬於違紀行為，會被開除黨籍。