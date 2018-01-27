〈北部〉藝術家捐作品 民眾收藏做公益

2018-01-27

苗縣募357件作品 即起展出

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府舉辦一○七年「施情畫義．千動愛心」活動，募集三百多件美術團體及藝術家創作，即日起至二月廿五日在苗縣府文化觀光局展出，民眾捐助二千元至縣內八間慈善團體，就能收藏藝術家原創作品乙件，縣府歡迎民眾獻愛心，為社會注入暖流。

「施情畫義．千動愛心」美術特展暨愛心活動，是在一○四年由中港溪美術研究會結合企業發起辦理，由於獲得熱烈迴響，苗栗縣政府為了照顧縣轄內弱勢族群，提升地方藝文風氣，因此從一○五年開始接手並擴大辦理。

捐2000元助8慈善團體 即可收藏

苗縣府文觀局表示，活動邀請在地藝術家，以無償創作作品參與愛心公益活動，透過藝術家專長來募集美術工藝品，藉由作品創作的力量來分享溫暖與善念，今年共募集三百五十七件水墨、書法、油畫、陶藝等藝術品參展。

文觀局長林彥甫指出，活動感謝台電、中油公司贊助經費，民眾只要捐款二千元給縣轄內幼安、華嚴、廣愛、新苗及聖家等八間慈善團體，就能收藏藝術家原創作品乙件，同時也能讓弱勢族群在歲末寒冬之際，感受到社會的溫暖與關懷。

林彥甫說，今年另設專區為藝術發表及義賣平台，捐贈名家作品並標價售出，全數所得平均分配至八家慈善機構。

文觀局表示，若同件作品有多人青睞，將於二月廿四日閉幕式上午十點以抽籤方式決定；捐款方式為即日起至二月十八日以郵政劃撥至機構專戶，註明「施情畫義‧千動愛心」及填妥個人資料，或直接至各機構、文化觀光局臨櫃捐款。