〈北部〉新竹市新校園運動 10.5億重建8校舍

2018-01-27

記者洪美秀／專題報導

新竹市推動「新校園運動」，將有育賢、建華國中與香山、成德高中及西門、龍山、三民、茄苳國小等八所學校將陸續改建老舊校舍，總經費超過十．五億元。

除建華國中，其餘七校已完成建築師團隊評選，不乏國內知名團隊與曾獲國際獎的建築師。

林智堅：透過校舍改變 延伸知識場域

林智堅表示，透過校舍建築的改變，融合知識與學習元素，學生的學習場域不再侷限在教室內，一面吟詩牆、一個閱讀角，都可以擴境延伸成知識的場域。

他要求校長們參與研習工作坊，與應聘的台灣及日本建築大師對話，針對學校需求和急須改善的問題思考，提出整體規畫。

而推動新校園運動，校舍規劃是核心工程，林智堅要求建築規劃團隊提出能解決校園排水、景觀、西曬和迎風面、輔助學習的方案。

其中三民國小建築師團隊，在設計校舍時，將單調的牆面設計成學習牆，可學習詩詞及物理概念；成德高中建築師團隊則透過化糞池及廁所的重新設計，將臭味從校舍屋頂排出，解決多年困擾。

新竹市「新校園運動」的推動，除硬體的校舍工程改造翻轉， 並投入以「人」為元素的學習情境，各校逐漸發展特色課程，提供創新的學習環境，成為「時時可學習、處處有美學、校校有特色」的「知識遊樂地」。

融入草間彌生藝術 廁所變美

如新設立的華德福實驗學校，除強調工藝實作精神，教室及校園順應新竹風土氣候，師法自然，讓學生五感體驗，從中學習美、自然與人文藝術。

此外，廁所新美學也成為推動「新校園運動」的一環，其中虎林國中就利用廁所整建機會，將藝術課程融入創作，把草間彌生的藝術帶進廁所內，讓學生「上廁所都變得很幸福」！

圖書館創意 提高學習興趣

學生最常去的圖書館，也是「新校園運動」改造的重要一環，林智堅說，圖書館有特色，學生自然想進去，他舉頂埔國小的夢想書屋為例，書架及桌椅都是「紙」做成的，還能玩桌遊、看藝術。學生有如進探索冒險館般，學習興趣提高。

他也鼓勵各校推動食農教育、可食地景及校園食物工廠，如水源國小、高峰國小，學生在校園可以學種菜、做堆肥，餵羊吃草、餵雞吃米，從做中學，勝過從書中學。