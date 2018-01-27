〈北部〉綠捷監盟批韓商紀錄差 桃市府︰別抹黑

2018-01-27

〔記者謝武雄／桃園報導〕綠捷監督聯盟昨批評桃園市政府綠線捷運工程弊端叢生，若不懸崖勒馬，未來勢必步入機場捷運後塵，Rotem公司這幾年重大事故不斷，甚至被南韓Daegu市政府停權十個月，拒絕韓車是不希望這樣的悲劇發生在桃園市。交通局長劉慶豐則再次強調，綠捷機電工程絕對公平、公正、公開，絕無阻礙廠商投標及預設立場，也期盼部分人士不要任意抹黑指控。

劉慶豐說，綠捷機電工程是參照雙北、台中捷運規格設計，另機電工程第一次流標是常態，卅日僅為開標及資格標審查，後續仍須經評選委員評選，絕無為韓車綁標情事，至於機捷通車後，無論是準點率、載客量都創新高，大幅紓解機場交通問題。

綠捷監督聯盟召集人牛煦庭及副召集人史碩仁、戴兆華表示，並非對韓國現代Rotem公司有偏見，實在是Rotem公司劣跡斑斑，包括在韓國境內的高鐵就曾有卅六起事故，更被南韓Daegu市政府停權十個月，在印度也被德里捷運公司停權五年，美國加州洛杉磯市政府更對其提出告訴，另Rotem公司前身就是現代精工，過去以低價搶標台鐵自強號，由於問題不斷卻屁股拍拍走人，被當時的交通部長林陵三停權十年，如今捲土重來，桃園民眾怎麼能不擔心。桃園市長參選人楊麗環還預言，綠捷機電工程於卅日再度開標，將由韓國現代集團Rotem公司得標。