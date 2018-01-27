〈北部〉（桃園）蟲蟲危機 年輕人孕前健檢精液逾半異常

2018-01-27

〔記者李容萍／桃園報導〕小鮮肉的生育能力怎麼了？這些數字透露男性的「蟲蟲危機」年齡正往下探！

精蟲活動力不良 其次量過少

市府衛生局辦理健康幸福家庭計畫，依據設籍桃園市、申請婚後孕前健康檢查的一三九九位已婚男性精液分析結果，發現有七百位（超過五成）異常，異常項目以精蟲活動力不良為最高，占五十一．七％，精蟲量過少次之，占廿．二％，數據令人憂心。

中壢宏其婦幼醫院生殖醫學中心昨天發表統計資料，從近五年來到該中心捐精男性的精液品質分析發現，廿五歲以下的年輕男性竟然高達七成都有「精蟲活動力與精液量不足」的症狀，僅有三成成功捐精的年輕男性，才能領取八千元的營養費，而這些年輕捐精的族群，有五成是中壢在地大專院校男學生，有些還是同學相約捐精，不過，每人僅能捐精一次。

工程師最糟 廚師、胖子要當心

市轄除了宏其婦幼醫院，現有衛福部桃園醫院、林口長庚醫院、敏盛綜合醫院、惠生婦產科診所等五家衛福部核准設立的生殖醫學中心；宏其婦幼醫院生殖醫學中心主任唐雲龍在門診中發現，男性不孕族群的特性，以工作高溫環境、壓力大、ＢＭＩ值大於卅五以上的肥胖者居多，約占四成，而這四成男性不孕者的職業以工程師為最高，占了一半，其餘則是廚房、烘焙業高溫工作者占一成，但整體夫妻不孕原因，二成來自男性、八成是來自女性。

宏其婦幼醫院院長張紅淇也說，現在年輕人已有提早就醫、治療不孕的觀念，能大幅提升治癒比例，經分析年輕族群精蟲活動力不足或精液量不足，可與外食比例不斷提高有關，年輕人愛吃炸物、每天一杯高糖飲料，宅男宅女不愛運動又熬夜上網、再加上環境荷爾蒙等因素，都讓國人生育力前景堪憂。

最好少熬夜、多運動、曬太陽

為改善年輕男性或已婚準備生育男性的「蟲蟲危機」，唐雲龍建議先從改變日常作息開始，避免熬夜、抽菸、喝酒，減緩緊張、壓力；避免高糖、棉醣（減少塑化劑影響）的飲食習慣；養成走出戶外、運動（像慢跑、游泳、健身）等習慣、多曬曬太陽，因為缺乏維生素Ｄ，也會對生育功能造成影響，同時避免久坐，以防毒素在身體累積或血液循環不良。

張紅淇則提醒打算卅歲之後生育的男性，不妨考慮卅歲前凍精，將年輕時期活動力高的精子先保存起來，以免日後想要生小孩時後悔莫及。