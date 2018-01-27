〈北部〉七星潭植物園區淪棄置場 赫見攤車、告示牌

2018-01-27

〔記者游太郎、王峻祺／花蓮報導〕本報繼日前披露花蓮縣七星潭風景區大草坪遭攤販惡意破壞後，遊客再爆料，「濱海植物園區」也淪為廢棄物及大型垃圾棄置場，不僅攤販的廢棄攤車及垃圾濫倒，甚至連公家的燈桿及廢棄地磚也隨處可見，令人感嘆公德心淪喪，公權力不彰到了難以想像的地步。

公部門告示牌也遭棄置

林姓遊客爆料指出，七星潭風景區賞星廣場南側、觀音神像附近的林投、草海桐等濱海植物形成的「濱海植物園區」，被列入特別景觀區，但日前自由時報披露大草坪被破壞後，他好奇到附近觀看，沒想到映入眼簾的竟是大片廢棄物及垃圾，好奇地問附近居民，得到的答案竟是「棄置已久，沒人管理，早已見怪不怪！」。

他說，昨天再度前往察看，赫然發現除了大批垃圾外，最離譜的竟是，許多公部門的工程廢棄物，包括燈柱、油桶、廢大理石地磚等，甚至連大型告示牌也棄置一旁，還有廢棄的攤車等，整個植物園區簡直像大型垃圾場，公部門公然違法，相當諷刺。

花蓮縣政府觀光處代理處長彭偉族指出，七星潭風景區位於濱海地區，冬迎東北季風，夏受颱風侵襲，環境維護不易，近年風景區部分設施因日曬雨淋損壞嚴重，去年特別向交通部觀光局申請三千萬元經費，針對七星潭風景區及兩潭兩鐵自行車道設施進行改善。

官員稱改善工程暫堆放

他強調，改善工程已在去年十一月施工，因拆卸、替換下的設施仍須等完工後驗收、清點，才會將部分卸下的建材、招牌暫放周邊，將盡快要求施工單位擺放整齊，避免影響遊客休憩動線及視野景觀，整體工程預計趕在汛期前完成，約五月底前完工，盼能提供民眾更好的旅遊環境；至於違法棄置的攤車及垃圾，也會儘快清除。