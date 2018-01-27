〈北部〉蘇澳←→東澳省20分鐘 鄉親走蘇花改喊讚

2018-01-27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳到東澳段預定春節前啟用，蘇花改工程處昨天安排鄉親搭車體驗，一趟車程十分鐘，比現有蘇花公路省下二十分鐘；眾人稱讚是條「安全回家的路」，但只有單線道，擔心連假尖峰時段塞爆。

二月五日至十一日間擇日通車

蘇花改蘇澳到東澳段已完成四次安全演練，目前辦理最後的履勘改善，預定春節前啟用，外傳通車日期是二月五日，不過，蘇花改工程處說，二月五日到十一日間挑選一天，由交通部核定。

通車前夕，工程處規劃體驗之旅，邀請在地的蘇澳、南澳鄉親共四百八十人參加，分八個梯次搭乘中巴來回。體驗團車隊昨從國立蘇澳海事旁的蘇澳隧道進入，行經白米景觀橋、永樂高架橋、東澳隧道、東岳隧道，在幸福水泥廠旁轉進蘇花公路後折返，眾人齊聚蘇澳隧道口拍照，留下歷史鏡頭。

搭中巴初體驗 白米景觀橋醒目

沿途高架路面居高臨下，四周群山環繞，白米景觀橋成為最醒目地標，三千三百五十公尺長的東澳隧道，內有人行及車行逃生通道供緊急避難使用，安全規格比照雪隧設計。

「蘇花改讚！」體驗團團員蘇澳鎮民代表陳志明說，蘇花改工程採截彎取直概念建造，避開蘇花公路危險路段，提供駕駛人安全的路，由於道路筆直，車輛行進過程平穩，不會暈車，舒適度媲美高速公路，工程品質也讓人安心。

憂下國五車流 僅單線道難消化

團員林先生則擔心塞車是一大隱憂，開車從國五下蘇澳交流道，必須轉進蘇澳市區再上蘇花改，蘇澳到東澳段僅是單線道，難以消化龐大車流量，如果造成大塞車，可能引爆新的民怨。

蘇花改蘇澳到東澳段全長九．七公里，編定為省道台九線，速限四十到六十公里，通車初期限定三．五噸以下小型車通行，遊覽車、大貨車、機車都禁止進入。