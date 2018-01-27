〈北部〉峨眉湖畔綠地變黃土 男濫挖國土送辦

2018-01-27

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣峨眉湖的遊客日益增多，黃姓男子也想進駐當地開設休閒設施發觀光財，竟雇用挖土機開挖國有山坡地，警方據報後會同縣府農業處前往調查，當場查扣挖土機並將黃男及挖土機司機依違反山坡地保育條例、水土保持法罪嫌函送新竹地檢署偵辦。

新竹縣尖石鄉、五峰鄉是全台露營區最密集的鄉鎮，也有不肖業者用這種破壞國土的方式開發露營區，遭縣府和檢警查緝；縣府原住民行政處統計縣內既存的露營區，五峰鄉有九十二家、尖石鄉一百二十五家、關西鎮十七家、橫山鄉十六家、峨嵋鄉七家、北埔鄉四家、新埔鎮三家、竹東鎮二家、新豐鄉和湖口鄉各一家，其中位於土石流潛勢區的有十四家，位於山崩地滑區的共一百一十五家，在特定水保區內的則有三十七家。

「好好的翠綠山坡被你挖成光禿禿的黃土地，能看嗎？」員警二十五日到場查緝時，發現這處位於峨眉湖畔的國有山坡地，被黃男和他用每天二千元工資雇來的二名挖土機司機挖成面積廣達九百坪的平地，當場要求立刻停工，並把二部挖土機貼上封條查扣。

警方調查，五十二歲的黃姓地主見峨眉湖觀光人潮眾多，打算在湖畔開設休閒設施大賺觀光財， 違法開挖國有山坡地及水土保持區域，先前雖已被農業處開罰好幾次，仍不停工。