〈北部〉苗栗北橫最後一哩路動工 109年底完工

2018-01-27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣北部交通動脈「北橫公路」，總長十一公里，其中整體工程最後一段的斗煥坪至三灣段昨天動工，將完成「最後一哩路」。苗栗縣政府強調，北橫公路全線完工通車後，除改善竹南、頭份市區交通，前往三灣、南庄行車時間，將縮短約二十五分鐘，帶動地方產業及觀光發展。

縮短竹南到南庄車程

苗栗縣政府指出，苗栗縣北部境內主要公路幹道，例如國道一號、福爾摩沙高速公路、西濱快速道路、台一線、台十三線等，皆為南北走向，缺乏東西向聯絡道的銜接系統，顯現北橫公路重要性。

北橫公路全段從永貞路經頭份、雞心壩、斗煥坪、內灣至三灣，全長約十一公里，分四段施工，分別為永貞路至頭份大橋、頭份大橋至雞心壩、雞心壩至斗煥坪、斗煥坪至三灣。

苗栗北橫公路全長約十一公里，由苗縣府於八十七年起規劃啟動興建，從台一己線連接福爾摩沙高速公路，並與中山高速公路、台一線及台三線交會，為串通竹南、頭份到三灣、南庄的橫向交通，共分為四期推動。

苗栗縣長徐耀昌指出，北橫公路經地方長達二十年爭取，最後的斗煥坪至三灣段工程全長約三公里，經他與立委陳超明、徐志榮積極爭取下，獲得交通部同意，納入生活圈計畫補助辦理。其中，橋樑長九百三十五公尺，路堤長兩千零七公尺，路寬二十二公尺，採雙向四車道配置，經費十七．九億，預計一○九年底完工。

全長3公里 經費17.9億元

苗栗縣政府表示，北橫公路斗煥坪至三灣段完工通車後，可以疏解一二四號縣道尖峰時段及假日車流量，並且改善竹南、頭份市區的交通壅塞問題，縮短前往三灣、南庄行車時間約二十五分鐘，將可促進觀光、產業發展，帶動地方繁榮。