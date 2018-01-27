〈北部〉（桃園）中壢服務接近40年 林香美接民政局副局長

2018-01-27

〔記者謝武雄、李容萍／桃園報導〕桃園市政府昨天發佈人事調整，原民政局副局長李金玉升任參事，中壢區長林香美升任民政局副局長，水務局簡任技正吳宏國調任中壢區長，人事案於卅一日生效；市長鄭文燦昨天出席「中壢區龍岡森林公園花開富貴天幕工程」啟用典禮時，也在現場公布林香美升任民政局副局長的喜訊。

鄭文燦表示，就任市長這段時間在中壢推動許多建設，有很多就是來自林香美的建議，林香美常說「公務員當了快四十年，一輩子都在中壢服務，有些想做沒做的，希望市長幫忙一一完成」，希望大家給她掌聲鼓勵，卅一日升任民政局副局長後，會幫忙更多業務、計畫，並為中壢加分。

林香美來自台灣苗栗鄉下，一九七九年、就讀國立中興大學公共行政系三年級時就準備國家考試，進入桃園升格前的中壢市公所當職員，歷任過民政課長、業務秘書、副市長，辦理退休後，鄭文燦當選桃園升格首任市長，獲鄭延攬為中壢區長，卅多年的公職生涯從小職員到首任中壢區長，讓人看到客家女性特有的聰慧及堅毅的精神。

鄭文燦表示，李金玉升任參事後，將協助民政局與各局處的業務協調，吳宏國則是中央大學土木系碩士，工程經驗豐富，未來中壢區將有許多重大建設，包含鐵路地下化、捷運、污水下水道系統、老街溪及新街溪整治計畫等，將借重他的專業協助公共工程順利執行，讓中壢區的建設大步向前。