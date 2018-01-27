〈中部〉台中港105號碼頭裝卸擬自動化 碼頭工人憂影響生計

2018-01-27

機械恐取代人力 工人不排除抗爭

〔記者張軒哲／台中報導〕台中港務分公司繼開放一○四號碼頭成立煤炭卸貨專用設備業者後，研擬要開放一○五號碼頭給民間業者投資經營大宗散雜貨裝卸貨作業，碼頭工人憂心屆時機械化取代人力，生計將大受影響，數百名碼頭工會人員昨日於公聽會上痛批港務分公司，扼殺工作權，不排除發動街頭抗爭。

一○五號碼頭岸肩後線給業者規劃投資興建暨營運大宗散貨自動化裝卸倉儲設施引起碼頭工人恐慌，台中市碼頭工會理事長薛明郎表示，港務分公司開放一○四號碼頭成立煤炭卸貨專用設備業者後，使工會會員損失約廿％的裝卸量，月所得已減廿％，若又開放一○五號碼頭來從事所剩餘的大宗散雜貨，將壓迫該會會員生存空間，不排除上街頭抗爭。

申請投資的沅宏公司業者蘇國殷表示，目前台中港每年約有一百萬噸煤炭及爐石、矽砂、熟料與石灰石等逸散性貨物，共計約四百萬噸以船邊提貨傳統方式作業。計畫於一○五號碼頭岸肩依貨類不同設置移動式密閉輸送帶，及室內倉庫等機械自動化作業設備，可降低港區污染。

碼頭工會監事鍾亞夫表示，屆時碼頭工人工作量都沒了，收入會銳減，房貸跟子女學費都成問題。理事郭國雄說，以後工會人員月薪可能連30K都領不到。常務監事林崑池說，自己在碼頭工作卅多年，看著碼頭工人早年從「貴族勞工」到現在淪為「跪族勞工」，港務分公司若要強設，要比照漁民補償。

立法院副院長蔡其昌與立委顏寬恒皆有派代表出席公聽會，顏寬恒服務處指出，盼港務分公司能將碼頭從業人員安置或輔導職能提升列入招標條件。

碼頭自動化裝卸 有意開放民間經營

台中港務分公司指出，港口要改善或投資使用環保的自動化裝卸機械，提供符合環保規範的現代化專業碼頭是絕對不可能停止與改變的。業者投資興建計畫是總公司呈報交通部後，交通部覺得可行，去年十月授權台中港務分公司承辦促參案，會將各界提出的意見納入後續初審階段評估。