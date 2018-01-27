〈中部〉霧峰落羽松近尾聲 賞景要快

2018-01-27

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區北岸路旁的落羽松秘境，隨著季節變化呈現綠、橙、紅交錯的景象，讓人彷彿置身歐洲的風景中，近幾年隨著民眾在臉書、網路分享爆紅，每逢秋冬季節交替，就有不少民眾前來取景拍照，近日不但吸引新人、畢業生來拍照，甚至有住在嘉義的民眾，北上訪友還專程來朝聖，因整片落羽松林變裝秀逐漸進入尾聲，想拍照賞景的民眾手腳要快。

霧峰北岸路旁 400棵美景如畫

霧峰區中正路轉進北岸路約五、六百公尺處，有一塊種了約四百多棵落羽松的私人田地，因入冬原本像羽狀的綠葉，在落葉前變成紅褐色，紅綠交錯美景如畫，再搭配藍天相當漂亮，三年前民眾在臉書分享後爆紅，成為霧峰觀賞落羽松美景的秘境。

這裡因位於台中霧峰和南投草屯交界處，距離彰化也不遠，加上附近有國道六號舊正交流道和省道中正路行經交通方便，近幾年季節交替落羽松開始變裝，就會吸引民眾來賞景、拍照，之前還因車輛停滿路邊，造成附近交通打結。

去年底入冬後，霧峰北岸路旁的落羽松林又開始進行變裝秀，陸續吸引民眾來取景拍照，近日不但有新人穿著禮服來這裡拍婚紗照，修平科大的畢業生也和同學相約來這裡拍畢業照，一對來自嘉義的方姓夫婦，北上台中訪友，行前上網搜尋得知此一秘境，特別來這裡賞景，因平日人潮不多，盡情在落羽松林裡取景拍照，笑稱不少地方的落羽松都已經全部變色，這裡還可以看到綠、紅交錯的漂亮景色，真的很幸運。

因這片落羽松林變裝已經一段時間，整個變裝秀接近尾聲，目前兩旁的落羽松在藍天襯托下，仍相當漂亮，即使已經枯黃、落葉的區域，拍起照來也另有一番風味，想賞景拍照的民眾，可趁著假日好天氣到此走走。