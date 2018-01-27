〈中部〉曾獲總統教育獎 14歲女「賣藝」掙錢

2018-01-27

陶笛一把罩 考取街頭藝人證照

〔記者顏宏駿／彰化報導〕長期受彰化家扶中心扶助，現年十四歲的黃冠樺與母親相依為命，冠樺於一○四年獲得「總統教育獎」，去年更五科全滿分考取高雄市私立普門中學全額全年學雜費獎學金，為了掙生活費和返鄉交通費，日前又考取「街頭藝人」證照，準備寒假到街頭「賣藝」。

昨天彰化家扶捐贈弱勢戶羽絨被，黃冠樺與媽媽楊玓頵聯袂出席，冠樺以吹陶笛的方式，感謝社會的愛心。四年前本報獨家披露冠樺與母親相依為命的故事，獲得熱烈迴響，冠樺從小因常跟媽媽上醫院，在醫院被陶笛的聲音吸引，拜師學藝，吹奏一手美妙的陶笛，常受邀表演；母親則因之前經營「行動咖啡車」失敗而陷入重度憂鬱，她看到女兒不斷開發自我的音樂潛能，重燃對人生的希望，母女共同許下「音樂咖啡夢」的夢想。

一○四年黃冠樺在國小四年級時獲得「總統教育獎」，獲得許多優質私校校長的激賞，希望把她列為學校重點栽培的人才。去年冠樺以全科滿分，取得私立高雄普門中學全年免學雜費的資格，但每次來往彰化、高雄的車費仍困擾著她。

她說，自己最拿手的就是吹陶笛，聽眾越多，她吹得越有自信，老師鼓勵她去考街頭藝人，她立即上高雄市府文化局網站報名，一考就中。

冠樺說，她經常到高雄市立圖書館唸書，她希望唸書唸累了，就可吹吹陶笛，前面放個「打賞箱」，這樣既能唸書又能賺生活費和交通費，她打算寒假就要開始上街頭。

彰化縣楊門羽毛公司與縣議員許書維透過彰化家扶贈送羽絨被給弱勢家庭，冠樺剛放寒假，她也上場表演，表達對家扶和社會人士的感謝之意。