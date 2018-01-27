〈中部〉彰市鐵路高架化 賴揆︰ 政院絕對做

2018-01-27

台76線延伸線 140億經費也獲核定

〔記者劉曉欣／彰化報導〕行政院長賴清德昨天來到彰化縣送出「大禮」！彰化縣民最關心的彰化市鐵路高架化一案，由賴清德拍板定案，送出三八七億元建設，賴清德強調「行政院絕對會做」；而台七十六線延伸線工程經費一四○多億元，昨天早上也已正式核定了！

賴清德昨天到彰化縣政府第二辦公大樓參加「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，大手筆送出彰化市鐵路高架化、台七十六線延伸線兩大交通建設大禮之外，也承諾將推動鹿港國家歷史風景區後續補助約四十多億、彰化漁港離岸風機運維碼頭約四‧二億元，總計「大禮」約五七二億元。

賴清德也肯定彰化縣全力推動再生能源計畫，在綠能發展上走在台灣的前面，可以說「沒有彰化縣的幫忙，整個台灣要走到非核家園的目標，的確會有困難」，也就是彰化縣在台灣的綠能發展，扮演舉足輕重的角色，因為「支持彰化縣，就是支持台灣能源的轉型」。

彰化縣長魏明谷表示，「彰化市鐵路高架化」縣民期待已久，台中市、員林都已經鐵路高架化，沒有道理「錯過彰化市」，尤其是「彰化市鐵路高架化」將會透過都市計畫方式來做，讓重大的交通建設來帶動城市再造的起飛。

彰化市鐵路高架化方案，採「原線」高架，二軌變四軌，新增金馬、中央兩座通勤車站，金馬車站與台中捷運綠線共構，高架路段北起大肚溪南岸，南迄大埔截水溝，全長九‧二公里，彰化機檢段達成共識將遷移至花壇，以二條高架專用側線往返彰化火車站，再以一條平面鐵路與扇形車庫銜接，兼具古蹟活化保存。

彰化縣衛生局長葉彥伯則就「彰化縣長照二‧○」執行現況指出，要建構「找得到、看得到、用得到」的長照服務；衛福部長陳時中強調，長照不只是單純的陪伴，都要許多的專業人員，未來長照更要跟醫療連結起來，利用公有空間活化，增加衛生所功能以及長照的據點。