〈中部〉台灣燈會玩空拍機 須申請、投保

2018-01-27

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕二○一八台灣燈會將於二月十六日至三月十一日在嘉義縣太保市縣治特區展出廿四天，預料將吸引遊客賞燈，縣府防範遊客操作無人空拍機造成公共安全危害，祭出須事先申請與出具投保證明，才准予升空拍攝，違者將會同警方排除或沒入機器。

最遲須7天前向縣府申請

縣府農業處長林良懋表示，國內近年興起無人空拍機熱潮，卻不時有墜毀傷人、干擾飛航等亂象，萬一在燈區上方操作空拍機不慎或機件故障墜毀傷及人群，甚至砸毀燈具起火，後果不堪設想，縣府訂定「嘉義縣二○一八台灣燈會使用遙控無人機注意事項」，並明定禁航區與限航區範圍、申請限制等。

縣府劃定的禁航區在故宮南院周邊的北燈區與永慶高中前主燈區共兩處，限航區在縣府前台糖空地三大區塊的南燈區與太子大道；飛行高度不得高於一百二十公尺，最遲須於預定升空日前七個工作天，檢附申請書與投保證明文件，向農業處農村發展科申請，目前開放申請中。

空拍玩家王哲琛說，目前尚無業者推出專屬無人機的保險，但有類似汽、機車第三責任險的方案，萬一機器墜毀砸傷人群或造成財物損失，有三十萬至二百萬保額可選擇，每日保費約二十至五十元。玩家「阿力」認為，最遲七天前須申請規定太嚴苛，若前一天臨時起意便無法申請，建議放寬申請期。

林良懋說，一、二千元就能買一台入門款空拍機，最怕沒經驗的「三寶」玩家將機器升空亂竄，才訂七天申請期，除協調飛行範圍，也掌控空拍機數量，將對申請者宣導燈區飛行注意事項，減少玩家發生「空難」的機率。