〈中部〉朝天宮挖出滿地寶 見證常民文化

2018-01-27

文史工作者︰先用儀器探測

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林北港朝天宮不僅是台灣重要的宗教聖地，每逢周邊工程開挖，經常挖出不少瓷器等先民文物，文物層深厚讓人嘆為觀止，文史工作者黃水水推測朝天宮真正「地下文物層」應還在更深層地底，建議可先用光學儀器探測判斷，在保護地面廟宇結構等珍貴文物前提下展開研究。

出土約數十萬件瓷片

北港朝天宮歷史悠久，過去要埋設地下溝或自來水管線時，常見怪手開挖不到一公尺，就出現大量瓷器碎片，經專家驗證以清末常民文物居多，包括湯匙、茶壺耳或碗、盤等碎片，出土文物彩繪充滿古樸氣息。黃水水表示，朝天宮出土文物迄今約有數十萬件瓷片，除民眾帶回收藏外，廟方也收藏上百件較完整瓷器，見證北港常民日常生活文化。

廟方收藏百件較完整瓷器

黃水水推測，這些文物應是過去北港地震時，許多商家將易碎的瓷器等當成地基填充物，連同砂石一起回填，形成「考古學」所謂擾亂層，實際北港文化考古應該還埋藏在朝天宮地表下，但這些僅是揣測，諸如鎮殿媽祖座下有一口永不乾涸的水井，基於尊重媽祖及地方避諱，這個秘密至今尚未解開。

黃水水指出，朝天宮廟宇建築，許多工匠大師留下的作品已成為珍寶，而朝天宮腹地狹小，不如台南巿安平古堡廣闊，稍有不慎造成文物損毀，將是無法彌補的傷害，之前朝天宮附近興建大樓，開挖地基已造成基座下陷，未來朝天宮底層考古，應運用光學儀器探測判斷，避免影響朝天宮建築群及珍貴文物破壞。