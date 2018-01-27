〈中部〉軍方標售新榮公園土地 地方促暫停

2018-01-27

〔記者黃鐘山／台中報導〕前身為戰車基地的南區新榮公園，軍方預定下月標售該土地，當地民眾對休閒綠地將被剝奪，抱怨連連，市議員何敏誠昨要求軍方暫停賣地，市府表示已向國防部爭取轉圜空間，希望繼續認養，保留珍貴的都市公共空間。

新榮里長陳張鶴說，新榮公園位在新榮街與新華街口，原為陸軍戰車基地勤務處舊址，土地閒置逾廿年，雜草叢生，後經向國防部爭取，改由委託市府認養興建成公園，是鄰近新榮、長榮、江川里一萬戶居民休閒的好去處。

何敏誠表示，該土地是住宅用地，面積達五三九五平方公尺，旁邊又有國立公共資訊圖書館、高等法院台中分院，諸多建商對此有濃厚意願，國防部規劃下月廿三日標售，附近居民深感不安，惟恐家園旁唯一公園綠地不復存在，將發起連署，要求市府報請內政部將此住宅用地改為公園用地，保留當初得來不易的新榮公園。

市府也表示，新榮公園土地雖為國防部產權，但長年來都同意由市府簽約認養，目前由南區區公所管理中，國防部在未出具公文、未有任何告知的情形下，規劃土地標售，市府對此相當不以為然，昨天即向軍方爭取轉圜空間。

市府強調，區公所長年管理新榮公園相當順利，居民與里長對軍方要賣地已議論紛紛。雖然市府在新榮公園旁已新闢另一處公園，仍希望繼續認養新榮公園，讓珍貴的都市公共空間能保留下來，將持續和軍方溝通，不要輕易賣地。