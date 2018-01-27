〈中部〉大甲至豐原東站 811線公車2月13日上路

2018-01-27

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲往豐原的公車族眾多，立法院副院長蔡其昌為讓學子與通勤族有更便利的交通，爭取公車八一一線，將在二月十三日正式通車，自大甲經外埔、后里到豐原東站。該線在大甲外埔段與其他班次路線相同，但延駛至豐原東站，尤其就讀豐原高中的學子可直達校門，且因為班次增加，將可縮短沿線公車族等車時間。

經豐原高中 方便學生上放學

大甲開往豐原端的公車路線皆未有行經豐原高中直達豐原東站，大甲、外埔居民長期向蔡其昌反映就讀豐原高中學子上學不便，因通往豐原的二一三、二一五等路線沒有直達學校，要轉乘其他公車繞一大圈。

蔡其昌爭取八一一線由豐原東站發車開往大甲，經由豐原高中、后豐鐵馬道、東豐綠廊、中科后里園區、麗寶樂園、大甲高中、大甲車站等重要據點，串聯山線到海線，方便上班與學生通勤，大甲民眾要到麗寶度假區、后豐鐵馬道遊玩也將更便利。

蔡其昌特助施志昌昨日邀集相關單位會勘八一一公車路線，大同里里長林秀緞表示，八一一公車讓外埔街上居民多了一條公車路線選擇，且等待時間更短。讓在中科后里園區上班的鄉親通勤更加便利、就讀豐原高中的學生更節省上下課時間。

共62站 可帶自行車上公車

施志昌表示，八一一線途經后豐知名旅遊景點，也是大甲外埔居民假日出遊的好選擇。台中市交通局表示，八一一線公車將於二月十三日通車，共停靠豐原東站到大甲體育場六十二站，行駛時間約九十分鐘。此公車採用節能的電動公車，且可讓民眾將自行車帶上公車，落實環保節能、低碳旅遊。