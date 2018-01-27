〈中部〉向心南路、麻園頭溪人行道 變身友善環境示範區

2018-01-27

市府斥資4500萬 增景觀、設綠帶

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市向心南路及麻園頭溪人行道紊亂，遭附近商家佔用營業，市府花費四千五百萬元經費改頭換面，廿六日正式啟用。市長林佳龍表示，加入景觀意象設計及灌木花卉綠帶，化身成人本友善環境營造的示範區，將全市推廣。

向心南路為南屯區商業重鎮，但人行道鋪面年久失修，加上不少商家違法佔用擴增營業面積，不僅造成周遭居民困擾，威脅交通安全，麻園頭溪周邊公共設施也相當凌亂，影響人行空間，市府編列四千五百萬元經費改造，並自前年十二月十四日開工。

市府說，向心南路人行道改善長度一三四○公尺，麻園頭溪人行道改善長度一七○○公尺。建設局昨舉行「向心南路徒步空間及麻園頭溪兩岸人行道改善工程」完工啟用典禮，由林佳龍、建設局長黃玉霖及市議員邱素貞、何文海、張耀中、劉士州等人剪綵。

排除商家佔用 打造友善人行綠廊

林佳龍表示，建設局重新整體規劃人行空間，排除遭商家佔用情形，將原本雜亂無章的人行道路，創造綠帶，增加休憩空間，打造成乾淨、友善的人行綠廊，希望將這裡做為人本友善環境營造的示範區，並推廣到全台中。

他也說，柳川整治成功帶來人潮，現在麻園頭溪也營造河岸景觀，希望逐步將台中打造為水岸花都。不過，現在總預算卡關，許多市政規劃都無法進行，不少工程不能發包，期盼市議會能儘速召開會議審查預算，讓市政能順利進行。

黃玉霖說明，向心南路及麻園頭溪的人行道以生態化方式進行改善，將以前的樹穴都打造成綠帶，並種植灌木和花卉，讓整體環境更美麗，還增加停車格位，減少人行空間佔用情形，要讓阿公、阿嬤、小朋友都能安全舒適地散步；而麻園頭溪舊有的封閉陸橋也改造為景觀人行陸橋，結合心形裝置藝術，重新營造優質的河岸景觀。