〈中部〉車埕國小廢校3年 變身遊客中心

2018-01-27

〔記者劉濱銓／南投報導〕水里鄉車埕國小近三年前廢校後，校舍閒置至今，在日月潭風景區管理處（簡稱日管處）爭取與社區建議下，南投縣政府將有償移撥給日管處做整體開發，校舍將活化成車埕遊客中心，並設置鐵道小學堂，廣闊校地可供遊覽車迴轉下客，並規劃跨站天橋連接至車埕遊憩區，營造無障礙與人車分道環境。

佔地約○‧七公頃車埕國小，因少子化在二○一五年廢校，過去縣府曾有意開發成纜車站，但因纜車環評回歸中央，開發商打退堂鼓，之後縣府傾向經營教育文創，但礙於人力、經費，後經日管處爭取價購，縣長林明溱考量長遠發展，決定以有償移撥方式盼讓遊憩區整體開發、永續經營。

日管處表示，土地移撥作業還算順利，縣有校地、校舍價購金額約三千四百萬元，若中央核定就可取得，今年上半年應會有結果，之後則會進行環境整理、校舍拉皮及操場空間重整。

由於既有遊客中心空間有限，為擴大旅遊服務能量，遊客中心將會搬遷至校舍，並設置鐵道小學堂展示文物，寬廣的操場則可讓遊覽車迴轉，解決當地腹地小，車輛難行駛的困擾，有效控管車流。

規劃天橋連接至遊憩區

另外，車埕因鐵道被切割成校區與社區二大區塊，為讓遊憩區能更完整，未來校舍轉為遊客中心後，也研議設置跨站天橋，遊客在此下車後，參訪完遊客中心，不用繞遠路走到鐵道末端，利用天橋就能抵達遊憩區，而天橋設計也會符合當地木業環境，過去吊運木材的拱形「天車」外觀，就是選項之一。

縣府教育處表示，車埕國小廢校後曾考慮做教育文創，但考量遊憩區調性，以及縣府後續投入的人力與經費，認為可由日管處專業開發，未來車埕觀光變得更好，也能帶動周邊地區發展。