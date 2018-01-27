〈中部〉彰化152縣道拓寬 茄苳綠隧不再

2018-01-27

180棵將移植豐崙公園等地

〔記者陳冠備／埤頭報導〕真的回不去了！彰化縣埤頭鄉通往竹塘鄉的一五二縣道（溪林路）近日進行道路拓寬工程，該處種有一百八十棵的茄苳樹只能被迫移植，原本枝繁葉茂的「茄苳樹隧道」綠景不再，令不少當地人士大嘆「好可惜」。縣府工務處表示，茄苳樹將移植到鄰近的豐崙公園，成立新的綠廊道。

一五二縣道是南彰化東西向重要聯繫道路，彰化縣政府近年分三階段在大城、竹塘進行拓寬工程，其中位在埤頭與竹塘交界處的「茄苳樹隧道」，需從現有六米拓寬二十四米，為此護樹團體與不少當地民眾都希望拓寬改道，保留綠色隧道，但面對大樹擋道，縣府還是決定先移除。

環團遺憾 質疑移樹恐枯死

對此綠色陣線協會常務理事林長茂表示「很遺憾」，認為該綠色隧道是一五二縣道的特殊資產，且徵收拓寬路段偏南端，如果設計得宜就可與綠色隧道共存，可是政府卻為建設就移樹，相當霸道，已經是無可救藥的行為，而且移樹恐有大量枯死現象。

竹塘鄉民張小姐也說，這排茄苳樹齡約三、四十年，長得又高又密，每次經過充滿涼意，也是回家道路的標誌，現在路面一片光禿，回家時覺得格外空虛；埤頭陳姓鄉民說，隧道雖美，可是往返大車很多，雙向經常發生危險的爭道畫面，拓寬會比較安全。

彰化縣政府工務處長林漢斌表示，該路段工程從去年七月動工，考量夏季不適合移植，改從今年一月初進行移植，由於茄苳樹生命力強，不必斷根，只要剪枝，根系附掛土球即可，預計移植一百八十棵茄苳樹，其中一百五十棵移植至鄰近新落成的豐崙公園，部分移植到員林圓林園、彰基田中高鐵院區等地。

林漢斌說，要保留綠色隧道就要拓寬二十八米，但遭許多地主反彈，若種植快慢車道中間，樹穴空間太小反而阻礙樹成長，特別請教總統府資政吳晟與多位園藝專家後才決定移植到豐崙公園，該公園占地五公頃，這批茄苳樹未來會在此設置成新的綠廊道，能給自行車友慢行，也讓更多民眾享受樹蔭乘涼樂趣。