〈中部〉提升道路品質 嘉市獲「前瞻」補助一億

2018-01-27

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府為提升道路品質及友善行人環境，向內政部爭取一○六年度「前瞻基礎建設計畫」—「提升道路品質計畫」，目前獲營建署核定工程總計經費一億餘元，將分階段辦理，其中，民權東路人行道改善工程預定三月開工，年底完成。

市工務處副處長駱際方表示，前瞻計畫「提升道路品質計畫」核定計畫共有民權東路（第一工區、第二工區） 、中興路（建國路至高鐵大道）、文化路（世賢路至華興橋）、圓福街、公義路（彌陀路至大雅路二段）人行道改善工程，以及自行車道串連、延伸及優化計畫工程、三維管線資料整合應用計畫、共同管道建設計畫等，總經費一億一千○四十七萬元。

工務處土木科長王元利說，民權東路有些人行道已老舊破損、不平整或凹陷龜裂，當地商家較少，因此列為此次優先施工路段；文化路（世賢路至華興橋）路段，因涉及人行道路型設計或增加道路寬度等因素，待規劃完成後辦理；公義路（彌陀路至大雅路二段）路段，現有的親水磚遇雨濕滑，將全改成透水磚來鋪設。

此外，工務處與觀光新聞處聯合提報市區自行車道串連、延伸及優化計畫工程，獲營建署補助三百萬元，觀新處觀光發展科長林靖淳說，此筆經費將用於東區頂庄自行車道向南延伸三百公尺，工程預計七月底施工，十一月中完工。