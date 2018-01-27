〈中部〉古坑綠色隧道 擬假日停車收費

2018-01-27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑綠色隧道每到假日吸引數千人次遊客造訪，但因未規劃停車格位，造成車輛停放凌亂，危及安全等問題，雲林縣府規劃在台三線沿線兩側劃設假日收費停車格，但地方憂心衝擊觀光，盼縣府能有妥善配套措施，縣府工務處表示，目前仍在規劃評估中。

台三線兩側擬規劃停車格

古坑綠色隧道是雲林著名觀光景點之一，假日停車需求大，周邊現有綠色隧道公園停車場、二二八紀念公園停車場、綠色隧道免費停車場，因未規劃停車格位，民眾停車無秩序，造成部分空間浪費，對面慈靈宮停車場目前開放民眾免費停車，未來是否長期提供不確定性高。

台三線路邊停車因駕駛減速找車位、等候停車或駛進駛出路邊停車時，影響一般車道車流，且停車秩序不佳，有人佔用路口轉彎處或未靠邊停，尤其違規迴轉車輛多，容易發生追撞事故，更造成道路回堵等令人詬病問題。

縣府工務處長彭子程指出，因應古坑綠色隧道交流驛站啟用，停車輛求增加，縣府委託顧問公司規劃、評估綠色隧道停車改善方案，考量附近沒有公有地，興建公有立體停車場有困難，規劃在台三線沿線劃設路邊停車格，搭配現有路外停車場，不含慈靈宮、蜜蜂故事館的停車場，總計約可提供四百多個停車位。

縣府︰盼提高車輛周轉率

彭子程表示，綠色隧道平日、假日停車需求差別很大，平日遊客很少，假日則有觀光客、遊客，縣府朝假日收費型停車方向評估，收費標準仍在評估中。

彭子程強調，停車收費並不是縣府的目的，而是希望藉由使用者付費提高車輛周轉率，讓遊客方便停車，也可增加遊客數量。