〈南部〉北台南家扶助學缺口大 義賣助募資

2018-01-26

〔記者王涵平、劉婉君、邱灝唐／台南報導〕北台南家扶中心籌募助學金，仍有一百九十萬元缺口，各界協助募資義賣，籲請民眾熱烈響應。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，下學期估計有四百位高中職大專生及六百一十名中小學生提出申請，助學金高達六百四十五萬元，預計二月二十五日頒發。

受到景氣影響，助學金籌措艱辛，目前仍有約一百九十萬元缺口，台南郵政總局協助於一月二十九、三十日在新營（中山路）、白河、佳里、學甲、善化（中山路）、永康、歸仁等七處郵局前舉行愛心助學義賣。

台糖公司油品事業部執行長徐繼聖及副執行長柯勝宗昨捐贈大批衛生紙、芥花油、肉鬆等民生物資協助義賣，台糖公司油品事業部也號召顧客以「愛心加油卡」消費行善，加油時只要喊出家扶愛心積點碼「885818幫幫我幫一幫」即可捐出點數，協助家扶兌換物資援助弱勢。

哈佛幼兒園園長陳秀女帶領三十位幼童捐出義賣所得六萬一千六百七十元。新農人余承洋也提供一百四十包以自然農法種植的白米、糙米義賣。

台南、永康社大攝影老師楊錦煌師生聯展，用相機記錄台南及台灣的美景，部分作品捐出義賣，捐助南台南家扶中心，呈現台灣最美的風景。

另一方面，不具名善心企業昨在北區和順里活動中心舉辦「寒士平安愛心團圓」尾牙感恩餐會，席開十二桌。