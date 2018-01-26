〈南部〉台南育樂堂變音樂圖書館 3月啟用

2018-01-26

〔記者劉婉君／台南報導〕舊空間活化再利用，育樂堂、歷史建築新化郡公會堂將變身，分別成為台南市第一座音樂圖書館及第一座青少年圖書館，興建中的台江文化中心，圖書館部分也將於十月試營運，規劃為親子圖書館。

緊鄰市立圖書館旁的育樂堂，於一九七五年啟用，曾是台南表演團體的集散地，文化中心成立後，展演功能逐漸被取代，加上館舍年久失修，二○一○年停用迄今，市府編列五千三百萬元，啟動整修計畫，硬體建設本月初完成，目前正進行內部裝潢及驗收，可望於三月啟用，保留育樂堂之名，留下老一輩台南人的記憶。

「台灣歌謠磐石」許石文物常設展

市圖秘書吳芸綾表示，台灣歌謠的磐石許石為台南人，一生致力於採集、復振、創作台灣音樂，作品有「安平追想曲」、「南都之夜」、「鑼聲若響」等，去年文化局收到家屬捐贈的許石音樂創作手稿等文物，與國立台灣歷史博物館合作，將在音樂圖書館內辦理「許石的歌與他的故事」常設展，同時將典藏古典音樂、各國音樂、台灣音樂的樂譜、書籍、ＣＤ等，並有不定期音樂作家示範性演出。

典藏書籍及常設展文物農曆年前進場，館內還有活動式的黑盒子劇場，提供小型表演空間；階梯教室保留早期育樂堂的椅子，讓民眾可以坐下來觀賞影片或聽講座；地下室有三個小型團練室，收費開放青少年練團。

新化郡公會堂打造青少年圖書館

修復中的新化郡公會堂將成為青少年圖書館，市圖館長洪玉貞表示，由於歷史建築本身空間不大，青少年圖書館將以和青少年有關的圖書、漫畫、視聽類及上網區為主，並將比照坊間的書店，以更生活化的方式陳列藏書。