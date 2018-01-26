〈南部〉春節少開車 公共運具優惠多

2018-01-26

〔記者王涵平／新營報導〕春節連續假期將屆，公路總局麻豆監理站、第五區養護工程處（簡稱五工處）昨公布台南地區春節交通疏運計畫，呼籲民眾多利用大眾運輸工具，避免交通壅塞影響出遊心情。

國道客運85折 轉乘優惠一段票

麻豆監理站長楊宏彬表示，春節交通疏運期間自二月十四日至廿一日為期八天，公路總局為減少國道壅塞，推出國道客運八五折優惠，及搭乘台鐵、國道客運後轉乘地區客運一段票優惠；麻豆監理站並協調轄內客運業者增開班次，視旅客需求機動加開班車疏運。

年節期間各大廟宇及風景名勝將湧現人潮，台南境內有西拉雅國家風景區、雲嘉南濱海國家風景區及台江國家公園，並有鹿耳門天后宮、南鯤鯓代天府及各地廟宇，公路總局再推小確幸，使用電子票證搭乘台灣好行半價優待。

自行開車的朋友可下載「省道即時交通資訊」、「高速公路1968」App掌握即時路況，也可利用0800-231035用路人廿四小時服務免付費專線，查詢疏運相關資訊。麻豆監理站並建議出遊另類選擇，家族親友揪團租遊覽車自由行。

重要路口景點 加強路檢遊覽車

麻豆、台南及新營監理站在重要道路及梅嶺、台南都會公園風景區等景點，將會同警方實施路檢、聯稽勤務，加強抽查遊覽車、客運車輛安全設備及駕駛人資格審查等，維護行車安全。

五工處指出，台南地區以「台十七線139~142K南鯤鯓路段（五王大橋至北門）」及「台八十六線17~19K路段（歸仁交流道至台十九甲線路口）」可能出現壅塞，建議民眾規劃搭乘大眾運輸工具，以提升旅遊品質。

春節期間有「台二十乙線0~4K拓寬工程」、「台三線302K+800等三處災害修復工程」及「台三線297K+300等七處災害修復工程」等施工區域，請注意交通指引標誌、封閉設施。