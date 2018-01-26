〈南部〉時力議員提名 推牙醫與前公務員

2018-01-26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕兩位七年級的牙醫師與前公務員，宣布代表時代力量參選高雄市議員！

時代力量高雄黨部昨天公布高雄市議員第一波提名人選，分別是三民區的林于凱、左楠區的林子盟，後續至少會在鳳山區、前鎮小港區，各提名一位參選人，總計至少提名四人，時代力量秘書長陳惠敏說：「四席都很有機會全上！」

時代力量秘書長陳惠敏表示，會選擇在三民、左楠、鳳山、前鎮小港等四區，主要是分析二○一六年各區政黨得票數，加上這四區選民結構，除了前鎮小港偏重勞工，其餘三區小家庭與獨立選民較多，有利於時代力量。