〈南部〉175處墳墓群歷史 年底集結出書

2018-01-26

覆鼎金公墓 保留三日式墳墓建物

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民政局推動覆鼎金公墓遷葬，發現出土最早是清朝咸豐年間，墓碑保存在歷史博物館，將現地保留三座日式墳墓建物，並委託文化局調查一百七十五處高雄墳墓群歷史，預計將於今年底集結出書。

出土最早是清朝咸豐年間

覆鼎金公墓占地四十五公頃，有一萬六千七百多座墳墓，因疊葬加上歷史悠久，下面有六萬座墳墓，市府民政局一○四年推動覆鼎金公墓遷葬，受到許多地方文史團體關注，目前出土最早是清朝咸豐年間。

殯管處也啟動高雄墳墓群調查，以高雄一百七十五處重要墳墓群進行調查，包括早期開發的旗津、左營、鳳山，外人首先聚集的哨船頭，日人最先因橋頭糖廠聚集的橋頭，目前仍留有許多重要人物墓葬的林園。

殯管處長謝汀嵩表示，另有二個原高縣重要城鎮岡山、旗山，及目前較重要的燕巢、觀音山等，調查墓群特性是否受不同文化影響，如閩南、客家、日本等，或與都市發展有關聯，如桃子園、覆鼎金、深水山的遷移等。

謝汀嵩表示，墳墓群的遷移見證城市開發、歷史與文化等面貌，是高雄整體發展的縮影，記錄遷移脈絡及文化資產意義，預計將於今年底出版專著，並以數位方式留存。

此外民政局表示，經文化局與文史專家學者多次會勘，決議現地保留大坪與一、黃慶雲與日本人遺骨安置所等三座墳墓建物，石灰岩材質又保有日式風格，深具歷史文化價值，且三人對高雄發展史有貢獻，遺骨則移往鳥松區懷恩寶塔安奉，建物將由工務局規劃設計，融入雙湖公園的地景藝術。