〈南部〉清代界碑搬動 文史工作者、里長互控

2018-01-26

質疑搬界碑如偷竊 里長挨告

〔記者黃建華／高雄報導〕高市舊城文化協會史蹟探勘小組，本月二十日傍晚在柴山英國領事館附近史溫侯古道的碉堡群草叢發現消失約六十年之久的清代「臺灣關地界」界碑，通報文化局後，並將界碑搬下山向警方報案、鼓山區哨船里里長楊宗正則於臉書貼文質疑文史工作者擅闖壽山管制區，將界碑搬下山的行為有如偷竊，惹來舊城文化協會控告涉嫌誹謗，楊則揚言告發對方非法入侵軍事管制區；全案警方函送高雄地檢署偵辦。

里長︰文史工作者擅入軍事管制區

楊宗正昨受訪強調，文史工作者未經申請擅入軍事管制區，這就有如沒經過人家同意，組隊跑到別人家裡挖寶一樣，這樣對嗎？更何況，依照文資法發現古物後應通報文化局，把東西留在現場，豈可任意搬動，他的貼文純粹是抒發身為地方里長對保護地方文化資產的看法，他認為自己沒有錯。

楊里長並提示軍方管制警示牌照片，強調界碑是在管制區內發現，裡面有營房及碉堡重地，揚言告發對方非法進入軍事管制區，違反「要塞地帶堡壘法」，否則此例一開，當地「林道乾柴山藏金」傳說，有可能引來更多尋寶者入侵管制區。

舊城文化協會日前在柴山的碉堡群荒煙蔓草中發現一塊石碑，石碑經市府文化局帶同考古學家鑑定，確認是「臺灣關地界」界碑，就是當初清代海關界定範圍、一度遲未尋獲的第四塊界碑。

楊宗正里長廿三日在臉書PO文，質疑「文史工作人員擅入管制區，將哨船頭文化資產搬下山的行為，有如又偷又搶…文化局官員還與之沾光」。

舊城文化協會︰里長道歉便撤告

舊城文化協會理事長郭吉清等人廿四日下午隨即到新濱所對楊提出誹謗告訴，並表示楊里長如願道歉並在網路澄清，便撤告，文化局亦派員到場關切，表示舊城文化協會對於古蹟文化資產回歸的作為正確，並無違失。