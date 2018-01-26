〈南部〉墾丁海域 發現3台灣新紀錄種螳螂蝦

2018-01-26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園珊瑚海聞名全球，墾管處與成大合作研究，近期在海底沙地上採集研究後發現，同一片沙地裡竟然有多達三種不同的螳螂蝦，不但皆為台灣新紀錄種，也是首次在台灣海域發現幼嫩蝦蛄屬的螳螂蝦。

生活在珊瑚礁區的螳螂蝦有著多彩亮麗的外表、靈活敏銳的動作，是世界各地吸引潛水遊客拍照的對象之一，而在珊瑚礁區除了有大家熟知的孔雀螳螂蝦外，礁石旁看似平淡無奇的沙地裡也有其他螳螂蝦的蹤跡；國立成功大學邱慈暉助理教授研究團隊，為了研究螳螂蝦的視覺生態，在墾丁國家公園海域潛水調查時，意外在海底沙地上發現有許多小型螳螂蝦棲息。

幼嫩蝦蛄屬螳螂蝦 首次在台發現

這次成大團隊師生邱慈暉及王靖雯採樣及鑑定後，在沙地裡發現竟有多達三種不同的螳螂蝦，分別是托瑪西尼幼嫩蝦蛄（Pullosquilla thomassini）、濱海幼嫩蝦蛄 （P. litoralis）及豹斑幼嫩蝦蛄 （P. pardus），不但皆為台灣新紀錄種，更是首次在台灣發現幼嫩蝦蛄屬的螳螂蝦。

墾管處保育課指出，螳螂蝦雖然廣泛分布於各地，但在台灣發現的螳螂蝦種類卻出奇地少，此次發現的幼嫩蝦蛄屬螳螂蝦因成體都在兩公分以下、體型幼小，加上唯一露出洞口的眼球表面佈有砂礫般紋路，極難被發現，這項紀錄也由成大團隊發表於動物分類學國際權威期刊ZooKeys，堪稱台灣之光。

這次的新紀錄發表，將台灣蝦蛄紀錄正式推增至三十屬六十七種，這三種螳螂蝦在同片沙地 （一五○平方公尺內） 的觀察發現，更是另一項世界首次且重要的紀錄；墾管處處長劉培東表示，墾丁海域還有很多生物存在，可能因為細小或是缺乏專家研究調查，或因小污染滅絕而不自知，更彰顯全民愛護環境的重要。