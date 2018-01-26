〈南部〉因應車潮 南迴公路拓寬春節停工

2018-01-26

2.14下午清空路面機具

〔記者王秀亭／台東報導〕農曆春節將至，公路總局因應台東返鄉及旅遊車潮，正在進行拓寬的南迴公路春節不施工，施工路段機具將於二月十四日下午三時前全數撤離，恢復至少兩線道通車，縣內易塞車路段亦規劃替代道路等疏導措施。

公路總局第三區養護工程處表示，春節連假從二月十五日至二十日共六天，預計台東從二月十四日（小年夜）進入返鄉高峰，十六日（大年初一）至十九日（大年初四）為旅遊高峰，二十日則進入收假高峰。

南迴公路是台東往返屏東、高雄等地唯一道路，目前正進行拓寬工程，部分施工工區路段為單線雙向通行，考量大量車潮湧入，公路總局西濱公路南區臨時工程處副處長許通盛表示，工區從十三日起不施工，同時進行機具撤離，預計十四日下午三時前清空路面機具，恢復至少雙線通行，直到二十一日以後才會陸續進場施工。

許通盛說，南迴公路春節期間雖不施工，工區工地仍會保留相關人員，遇有狀況可以隨時排除，而南迴公路拓寬工程最後關鍵在草埔隧道，預計全線在一○九年底通車。

金崙大橋將設禁停警示牌

另外，南迴公路金崙段每逢連假必定塞車，改善該段交通的金崙大橋於去年十月通車，公路總局第三區養護工程處表示，避免民眾為賞金崙大橋美景而逗留，將在橋上設置禁止停車警示牌，橋南端在春節禁止左轉，北上車輛欲入金崙市區，需提前於台九線四一五點六公里處提前左轉。

多良火車站、卑南初鹿牧場、池上金城武樹、台十一線小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等處街規劃交通疏導措施，屆時民眾可依指示選擇替代道路，避開塞車尖峰期。

台東監理站則鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，配合台鐵疏運及縣府返鄉專車，鼎東客運八一八一路線（玉里經玉長公路至成功）在二月十四、十五、二十及二十一日加開班車接駁民眾；二月十四至二十日搭乘台灣好行東部海岸線、縱谷鹿野縣的重，可享票價半價折扣。